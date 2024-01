Inter-Lazio 1-0 al 45′, Thuram firma il vantaggio. Punteggio stretto!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Lazio, sfida valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Un mistero come questo primo tempo tra Inter e Lazio sia finito soltanto sul punteggio di 1-0. Dominio netto dei nerazzurri fin dal primo minuto, con il gol che arriva al 17′: azione fantastica sulla sinistra, Alessandro Bastoni mette in mezzo un pallone prolungato di tacco da Federico Dimarco e ribadito in rete da Marcus Thuram. I nerazzurri sono una gioia per gli occhi e al minuto 33 arriva un’altra enorme occasione da rete, quando Lautaro Martinez spara un siluro dalla distanza e un doppio intervento di Ivan Provedel impedisce a Marcus Thuram il tap-in del 2-0. Minuto 36, questa volta è soltanto la traversa a negare il raddoppio: altro sfondamento a sinistra, cross morbido di Federico Dimarco che Nicolò Barella colpisce al volo, colpendo però il legno. Nel finale ancora Thuram protagonista, quando Lautaro Martinez lo lancia in profondità, ma il francese non riesce a ribadire in rete dopo aver saltato Provedel. Ultima azione, di fatto, di questo primo tempo che vede l’Inter in vantaggio, ma un punteggio strettissimo.

