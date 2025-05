Inter-Lazio, Taremi e Thuram in attacco! La probabile formazione

L’Inter arriva alla partita contro la Lazio senza il suo bomber, vale a dire Lautaro Martinez. Simone Inzaghi ha già le due alternative davanti, di seguito la probabile formazione.

ALTERNATIVE – Mehdi Taremi e Marcus Thuram saranno gli attaccanti che guideranno l’Inter contro la Lazio. Alle ore 20.45 ci sarà il terzo appuntamento dell’anno tra le due squadre e i precedenti sorridono a Simone Inzaghi. Due vittorie, zero gol subiti e otto segnati tra campionato e Coppa Italia. Lo 0-6 della gara d’andata è rimasta indigesto dalle parti di Formello e la Lazio cerca la rivincita nel giorno che potrebbe consegnare anche lo scudetto al Napoli. Sarebbe il secondo scherzo del destino nella storia nerazzurra dopo quello del 2002.

SCELTE – Oltre ai due davanti Inzaghi ha già scelto anche il resto della formazione. Tra i pali torna Sommer, che davanti avrà Bisseck, Acerbi e Bastoni. Non ce la fa perciò Pavard, tornato disponibile ma non ancora pronto alla titolarità. Ha superato il problema alla caviglia, non è comunque al 100%. Sugli esterni responsabilità enormi per Dumfries e Dimarco, che sono chiamati all’ennesimo test in un anno particolarmente dispendioso per entrambi. Di seguito la probabile formazione dell’Inter contro la Lazio.

Inter-Lazio, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram.