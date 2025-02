Inter-Lazio 2-0, il tabellino della partita dei quarti di Coppa Italia

Inter-Lazio è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2024-2025.

ALTRI DUE DERBY – L’Inter è in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà… ancora una volta (anzi due) il Milan! Battuta 2-0 la Lazio con un gol per tempo, ma anche con i protagonisti che non ti aspetti. Non tanto Hakan Calhanoglu, che firma magistralmente il rigore della tranquillità, quanto Marko Arnautovic che la sblocca con una prodezza e Joaquin Correa che si procura il tiro dal dischetto poi trasformato dal turco. Il tutto in una serata con altri due infortunati, Matteo Darmian e Davide Frattesi, ma avendo fatto riposare tanti titolari in vista del Napoli. E con Josep Martinez ancora una volta decisivo sullo 0-0. Questo il tabellino di Inter-Lazio.

INTER-LAZIO 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian (24′ Dumfries), Frattesi (84′ Barella), Asllani (63′ Calhanoglu), Zielinski, Dimarco (64′ Bastoni); Arnautovic (64′ Correa), Taremi.

In panchina: Calligaris, Taho, Lautaro Martinez, Acerbi, Mkhitaryan, De Pieri, Alexiou, Berenbruch, Topalovic, Cocchi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Luca Pellegrini (61′ Nuno Tavares); Rovella, Guendouzi; Isaksen (78′ Ibrahimovic), Tchaouna (61′ Noslin), Zaccagni (61′ Pedro); Dia.

In panchina: Furlanetto, Provedel, Belahyane, Nielsen, Gila, Marusic.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna (Imperiale – Capaldo; Pezzuto; VAR Chiffi; A. VAR Aureliano).

Gol: 39′ Arnautovic, 77′ rig. Calhanoglu.

Ammoniti: Asllani, Dumfries (I), Isaksen, Luca Pellegrini, Gigot, Guendouzi, Ibrahimovic (L).

Recupero: 3′ PT, 4′ ST.