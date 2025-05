Inter-Lazio 2-2, il tabellino della partita della 37ª giornata di Serie A

Inter-Lazio è finita con il punteggio di 2-2: di seguito il tabellino della partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A.

SOLO PARI – Incredibile beffa finale per l’Inter, che non va oltre il 2-2 non sfruttando il pareggio del Napoli a Parma. Primo tempo che si chiude con il gol di Bisseck, che nella ripresa viene raggiunto dal tap-in di Pedro. La squadra di Simone Inzaghi ha la forza di reagire immediatamente e all’80’ trova il gol del nuovo sorpasso con Denzel Dumfries. Ma la gioia si spezza dieci minuti dopo, quando Chiffi assegna rigore per presunto braccio di Bisseck sulla giocata di Castellanos. A segno ancora Pedro dal dischetto. Questo il tabellino di Inter-Lazio.

INTER-LAZIO 2-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (90’ Zalewski); Dumfries, Barella, Calhanoglu (90’ Zielinski), Mkhitaryan (90’ Arnautovic), Dimarco (64’ Carlos Augusto); Thuram, Taremi (54’ Correa).

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Asllani, Pavard, Darmian, Topalovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila (96’ Gigot), Romagnoli, Tavares (64’ Hysaj); Guendouzi, Rovella; Isaksen (52’ Pedro), Vecino, Dia; Castellanos.

In panchina: Furlanetto, Provedel, Gigot, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Basic.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Daniele Chiffi (sezione di Padova), Assistenti: Meli-Alassio-Marcenaro; VAR: Di Paolo; AVAR: Guida

Marcatori: 45’ Bisseck (I), 73’ Pedro (L), 80’ Dumfries (I), 89’ Pedro (L)

Ammoniti: 38’ Calhanoglu (I), 44’ Castellanos (L), Gila (60’), 78’ Romagnoli (L)

Espulsi: 87’ Baroni (allenatore Lazio), Inzaghi (allenatore Inter)

Recuperi: 1’ PT, 10′ ST