Inter-Lazio, una Supercoppa da difendere con il primo passo

Inter-Lazio definisce l’avversario del Napoli nella finale di Supercoppa Italiana di lunedì. Si cambia trofeo e nazione: in Arabia Saudita stasera alle 20 comincia un altro percorso, da rendere vincente fra tre giorni.

TRASFERTA PER VINCERE – Inter-Lazio fa iniziare un altro capitolo di questa stagione: quello della Supercoppa Italiana. Messo da parte, con un asterisco in arrivo che non rende certo felici, la Serie A e il duello con la Juventus, ce n’è un altro da aprire: quello coi biancocelesti. Ossia la squadra che Simone Inzaghi conosce meglio in assoluto, per i suoi trascorsi da giocatore e allenatore. Un ostacolo da superare per arrivare al vero bersaglio grosso, la finale di lunedì sempre a Riyad contro il Napoli già vittorioso ieri. Questa Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, pur con la nuova formula della Final Four, per ora non sembra riscuotere grande successo di pubblico. Nemmeno quello locale. Ma resta sempre un trofeo ufficiale, che l’Inter peraltro detiene.

LE CERTEZZE – Per Inter-Lazio Inzaghi non ha da fare calcoli sui diffidati: Nicolò Barella resta a rischio per la Fiorentina fra nove giorni, Hakan Calhanoglu al Franchi non ci sarà. E in caso di cartellino giallo a chi è in diffida la squalifica sarà scontata in Serie A e non nell’eventuale finale. Motivo per cui si può pensare che si vada sui migliori, ossia quelli che danno più garanzie. L’unico vero ballottaggio appare essere quello tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, due ex, mentre Matteo Darmian è favorito su Denzel Dumfries. Nella Lazio dubbi per Maurizio Sarri non sciolti dalla rifinitura di ieri, anche sull’impiego dell’ormai recuperato Ciro Immobile. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 18.30 il vero countdown a Inter-Lazio: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.