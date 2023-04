Inter-Lazio, la storia da cambiare nella partita per svoltare davvero

Inter-Lazio può segnare la storia di questa Serie A, sia perché vale tantissimo nella zona Champions League sia perché può dare al Napoli la possibilità di festeggiare lo scudetto oggi. Ma alle 12.30 c’è tanto da dire in campo, non per terzi.

PASSAGGIO DA EFFETTUARE – Inter-Lazio inizierà con la squadra di Simone Inzaghi al settimo posto. Questo per effetto della vittoria ieri allo scadere dell’Atalanta sul Torino, valsa il +1 in classifica (vedi articolo). Ma, con una vittoria, l’Inter sarebbe quarta: questo perché ha una differenza reti migliore rispetto a Milan e Roma, al momento ferme a +3 dopo l’1-1 di ieri, e non si sono ancora giocati tutti gli scontri diretti quindi non vale (fino a sabato prossimo) la classifica avulsa. Un’occasione forse più unica che rara di rientrare nelle posizioni che contano, quelle dell’obiettivo da raggiungere sì o sì. Sfruttarla contro la Lazio seconda, riscattando il KO dell’andata (primo stagionale), sarebbe un messaggio di rilancio clamoroso.

LA SOLITA MOSSA? – Inter-Lazio con Inzaghi sulla panchina nerazzurra ha sempre voluto dire una cosa: Roberto Gagliardini titolare. E il centrocampista, in scadenza di contratto, è tra i papabili per giocare titolare (e provare a schermare Sergej Milinkovic-Savic). Può farlo sia al posto di Nicolò Barella sia di Hakan Calhanoglu, che comunque sono perfettamente recuperati dopo la Juventus, anche se forse visti i precedenti non sarebbe la soluzione ideale. Dubbi invece per capire chi giocherà in attacco, con tutti e quattro (l’ex Joaquin Correa, Edin Dzeko, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez) in corsa. Nella Lazio Maurizio Sarri invece potrebbe rilanciare Ciro Immobile (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 11 il vero countdown a Inter-Lazio: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).