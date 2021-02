Inter-Lazio (Serie A): le probabili formazioni della 22ª giornata

Inter-Lazio è l’impegno nerazzurro di questo weekend. Non si conoscono ancora quelli di Conte, ma i 24 convocati di Simone Inzaghi sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 20.45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della ventiduesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la terza del girone di ritorno. Ecco le probabili formazioni di Inter-Lazio in Serie A

SERIE A – 22ª giornata

Domenica 14/02/2021 ore 20:45 Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER LAZIO (3-5-2) (3-5-2) 1 HANDANOVIC (C) REINA 25 37 SKRINIAR MUSACCHIO 37 6 DE VRIJ ACERBI 33 95 A. BASTONI STEFAN RADU 26 2 HAKIMI LAZZARI 29 23 BARELLA S. MILINKOVIC-SAVIC 21 77 BROZOVIC LUCAS LEIVA 6 24 ERIKSEN LUIS ALBERTO 10 14 PERISIC MARUSIC 77 9 R. LUKAKU (C) IMMOBILE 17 10 LAUTARO MARTINEZ CORREA 11 Allenatore A. CONTE SIMONE INZAGHI Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-LAZIO

PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) ALIA 71 97 ANDREI RADU (GK) PATRIC 4 5 GAGLIARDINI ANDREAS PEREIRA 7 7 A. SANCHEZ HOEDT 14 8 VECINO PAROLO 16 11 KOLAROV ESCALANTE 18 12 SENSI LULIC 19 13 A. RANOCCHIA CAICEDO 20 15 YOUNG CATALDI 32 33 D’AMBROSIO AKPA AKPRO 92 36 DARMIAN MURIQI 94 99 PINAMONTI FARES 96 INDISPONIBILI

22 VIDAL (infortunato) 1 STRAKOSHA (infortunato)

3 LUIZ FELIPE (infortunato)

8 ANDERSON (fuori lista)

– MINALA (fuori lista) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI BASTONI, BARELLA e BROZOVIC HOEDT, FARES, ESCALANTE e CAICEDO ULTIME NOTIZIE

I ballottaggi a centrocampo al momento vedono dietro Gagliardini e Young, anche se Conte potrebbe fare dietrofront e schierare la formazione più abbottonata. Anche Kolarov e Sanchez verso la panchina iniziale. Il grande dubbio sul centro-destra della difesa rischia di essere sciolto solo nei minuti che anticiperanno l’inizio della partita, visto che Patric ancora spera nella maglia da titolare. Nessun altro ballottaggio.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Lazio in Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali (sito, app e social) per restare sempre aggiornato.