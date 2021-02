Inter-Lazio (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Inter-Lazio è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la ventiduesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. La terza del girone di ritorno. Primo jolly stagionale nerazzurro per tornare in vetta staccando il Milan prima del derby. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILE – Un solo assente in casa nerazzurra. Si tratta di Vidal, che deve ancora recuperare dalla contusione al ginocchio sinistro.

MODULO – I dubbi sul sistema di gioco ormai si sono annullati. Spazio al solito 3-5-2, sebbene l’idea di vedere l’Inter con il doppio regista possa far credere a una modifica anche nelle posizioni.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Pacchetto titolare dietro. In porta il capitano Handanovic. Al centro il grande ex de Vrij con Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra. Crollano le chance dell’altro ex Kolarov nel ruolo di terzo mancino.

CENTROCAMPO – Grande attesa per le decisioni in mezzo. A destra Hakimi sicuro del posto, invece a sinistra Perisic sembra leggermente in vantaggio rispetto a Young. In regia Brozovic più di Eriksen, che comunque potrebbe avere la meglio su Gagliardini come mezzala sinistra, con Barella mezzala destra.

ATTACCO – Ballottaggio anche in avanti. La certezza ovviamente si chiama Lukaku, ma al suo fianco Lautaro Martinez dovrebbe spuntarla su Sanchez.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la Lazio in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov; Darmian, Young, Gagliardini, Vecino, Sensi; Sanchez, Pinamonti.

