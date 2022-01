Inter-Lazio, scelte quasi fatte per Inzaghi: un dubbio in attacco

Simone Inzaghi avrebbe quasi scelto la formazione dell’Inter che sarà in campo dal fischio d’inizio dell’arbitro nella partita contro la Lazio stasera.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi ha deciso quasi tutto sulla formazione dell’Inter da schierare stasera dal primo minuto contro la Lazio. Con Hakan Calhanoglu fuori per la squalifica che non ha potuto scontare contro il Bologna, l’allenatore nerazzurro probabilmente lo sostituirà con Arturo Vidal. In difesa Alessandro Bastoni sarebbe favoritissimo su Federico Dimarco. In attacco Edin Dzeko dovrebbe partire dalla panchina. Il dubbio sarebbe tra Alexis Sanchez e Joaquin Correa. La sensazione però sarebbe che il titolare possa essere l’attaccante cileno.

Fonte: Sport.Sky.it