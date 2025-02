Inter-Lazio, si scalda Frattesi: completamente smaltito il problema fisico

Davide Frattesi è pienamente recuperato dal fastidio che l’ha condizionato nelle ultime uscite, impedendogli di scendere in campo nell’ultima gara con il Genoa. Simone Inzaghi punterà su di lui dal primo minuto nella gara di stasera contro la Lazio.

LA SCELTA – Simone Inzaghi è pronto a schierare nella formazione titolare Davide Frattesi, questa sera nella gara contro la Lazio, valida per i quarti di Coppa Italia. Il numero 16 nerazzurro, è stato poco utilizzato nelle ultime uscite da Inzaghi, per alcuni problemi fisici che non gli hanno permesso di rendere al meglio. Nell’ultima gara contro il Genoa è rimasto in panchina per questo motivo. Nella rifinitura di ieri, ha dato garanzie dal punto di vista fisico, ed è pronto a prendere il posto di Henrikh Mkhitaryan.

ROTAZIONI – Simone Inzaghi ha scelto l’11 di stasera nella gara contro la Lazio. Davide Frattesi andrà a completare il reparto di centrocampo assieme a Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Turno di riposo, almeno inizialmente, per il trio dei titolari Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu, che avranno l’occasione di tirare il fiato e di recuperare energie, in vista dei prossimi cruciali impegni di campionato e Champions League. La sfida contro la Lazio, sarà per certo un’ occasione importante per Frattesi, per far vedere le sue qualità e per dimostrare la sua voglia di ritagliarsi uno spazio maggiore in campo, negli ultimi decisivi mesi della stagione.