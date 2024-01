Inter-Lazio, Sarri in ansia per due big! Ballottaggi a centrocampo

La Lazio si prepara alla sfida all’Inter. Secondo quanto riportato da RDS due titolari hanno lasciato l’allenamento odierno per problemi fisici

SCELTE – La Lazio è al lavoro verso la sfida all’Inter. Per Sarri però, dall’allenamento odierno, non arrivano buone notizie. Secondo quanto riferito da RDS Zaccagni ha interrotto la sessione d’allenamento per un problema al ginocchio, a cui prontamente ha applicato del ghiaccio. L’esterno non è il solo ad aver accusato problemi: anche Rovella ha lasciato l’allenamento dopo uno scontro con Felipe Anderson. Entrambi, quindi, sono in dubbio per la sfida di domani sera contro l’Inter: al loro posto, eventualmente, pronti Cataldi ed Isaksen.