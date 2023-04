Inter-Lazio, Sarri col dubbio Immobile! Ma il piano B è pronto − CdS

Domenica si gioca Inter-Lazio, sfida importantissima in ottica Champions League. Sarri col dubbio Ciro Immobile da sciogliere. In caso di forfait dal 1′, il tecnico biancoceleste ha comunque pronto un piano di riserva

IN FORSE − Immobile scalpita per giocare Inter-Lazio, attesa sfida di domenica all’ora di pranzo. I postumi dell’incidente in macchina sono teoricamente passati, ma qualche dubbio sulla condizione fisica comunque rimane. Il capitano biancoceleste si è diviso nei scorsi giorni tra campo e palestra. Il suo stato di forma non è brillantissimo, ma al contempo nemmeno limitato. Maurizio Sarri ha ancora due giorni di tempo per decidere. In caso di forfait dall’inizio, il tecnico capitolino ha pronto il piano B: Felipe Anderson falso nove con l’inserimento di Pedro.

Fonte: Corriere dello Sport − Daniele Rindone