Inter-Lazio, Sarri cambia a centrocampo! Due dubbi in attacco – SM

Manca sempre meno alla gara di Supercoppa Italiana in programma questa sera a Riad fra Inter e Lazio. Sarri pronto a cambiare il centrocampo: le ultime da SportMediaset

DUBBIO – Si avvicina Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana in programma questa sera. Sarri, secondo SportMediaset, è pronto a ribaltare il centrocampo: fuori Rovella, non al meglio dopo un contrasto in allenamento, dentro Cataldi, Non l’unico cambio per il tecnico con Vecino favorito su Luis Alberto per una maglia da titolare. A completare il reparto Guendouzi. Dubbi in attacco: Immobile non è al meglio e al suo posto, da falso 9, ci sarà Felipe Anderson. Problemi anche per Zaccagni che però spinge per scendere in campo dal 1′. A destra, invece, ci sarà Isaksen. Di seguito la probabile formazione della Lazio:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni.