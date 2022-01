Inter-Lazio, Sarri alla ricerca di maggior equilibrio: fuori Luis Alberto! – Sky

Inter-Lazio è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 20.45, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Mentre Inzaghi ritrova Dzeko (vedi articolo), Sarri perde Acerbi e dunque ridisegna la formazione. Secondo Matteo Petrucci, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, il tecnico biancoceleste potrebbe lasciare in panchina Luis Alberto

NOVITÀ – Inter-Lazio è la sfida in programma domani alle ore 20.45 a San Siro. Maurizio Sarri prova a dare più equilibrio alla squadra lasciando in panchina Luis Alberto: «La metà difensiva sta dando grossi problemi, è la quattordicesima difesa per gol subiti. Domani Sarri schiererà una Lazio più equilibrata, scegliendo dal 1′ un giocatore che ha sempre garantito equilibrio come Basic che verrà preferito a Luis Alberto. L’altro dubbio di formazione era sul sostituto di Acerbi, oggi è stato provato Radu e quindi dovrebbe essere lui a giocare in coppia con Luiz Felipe. Per il resto vedremo la stessa Lazio che ha sfidato l’Empoli».