Inter-Lazio, rifinitura in mattinata e riposo. Il programma di Inzaghi – SM

L’Inter ospita la Lazio questa sera a San Siro. La squadra è in ritiro da ieri sera, da Sport Mediaset viene definito il programma seguito dalla squadra oggi.

GIORNATA – L’Inter oggi si gioca tutto, o quasi, in campionato. Una sconfitta equivarrebbe alla conclusione anticipata della corsa al primo posto a meno di clamorose sorprese da Parma. Sarebbe un epilogo negativo e non meritato per gli uomini di Simone Inzaghi, che hanno dato tutto nelle ultime settimane per costruirsi per lo meno una flebile speranza per lo scudetto. Ripetersi è stato complicato con la Champions League di mezzo, anche il percorso del Napoli non è stato inoltre da meno in Serie A.

PROGRAMMA – Il weekend è iniziato ieri sera con la squadra rimasta in ritiro ad Appiano Gentile. In occasione di Inter-Lazio Simone Inzaghi ha serrato le fila e seguito il solito programma dei pre-partita. Oggi i nerazzurri si sono allenati dopo una breve rifinitura in mattinata e hanno pranzato assieme. Adesso è il momento del riposo, la partenza verso San Siro è prevista tra le 18 e le 18.15. Inter-Lazio stavolta, come nel 2002, può valere il destino della compagine meneghina. È obbligatorio non cadere ancora contro i biancocelesti, sarebbe una beffa amara.