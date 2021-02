Inter-Lazio, Radu verso il forfait. Marusic favorito su Fares – SM

Condividi questo articolo

Simone Inzaghi Lazio

Inter-Lazio è in programma domani sera alle 20.45. Inzaghi, come annunciato in conferenza stampa (qui le dichiarazioni) probabilmente dovrà rinunciare a Radu. Marusic favorito su Fares. Le ultime da “SportMediaset”

LE ULTIME – Inter-Lazio si avvicina. I biancocelesti cavalcano una striscia di sei vittorie consecutive e, a San Siro, vogliono proseguire il loro periodo di forma. Simone Inzaghi probabilmente dovrà fare a meno di Radu, che ha avuto un problema fisico. Il tecnico biancoceleste dovrebbe optare per il collaudato 3-5-2 con Reina tra i pali, Acerbi, Patric, e Musacchio, a comporre la linea di difesa. Milinkovic-Savic guiderà il centrocampo biancoceleste, assieme a Luis Alberto e Lucas Leiva, con Marusic, favorito su Fares, e Lazzari sulle corsie esterne. In attacco pronta la coppia Correa-Immobile.