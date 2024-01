Inter-Lazio, quattro valutazioni di Sarri in formazione. Anche su Immobile

Inter-Lazio stasera alle 20 definisce la seconda finalista della Supercoppa Italiana, dopo il Napoli che ha vinto ieri. Sarri ha chiamato tutta la rosa ma questo non vuol dire che possa mettere la formazione tipo, con vari dubbi fra cui Immobile.

I DUBBI – Per Inter-Lazio l’unica certezza lato Maurizio Sarri è che non ci sarà Valentin Castellanos, infortunatosi la settimana scorsa e non a disposizione per la Supercoppa Italiana. Ma questo apre il dubbio relativo a Ciro Immobile, con il capitano biancoceleste che domenica contro il Lecce è solo subentrato nella ripresa. Dovesse essere confermato questo assetto ci sarebbe di nuovo Felipe Anderson centravanti, autore del gol da tre punti cinque giorni fa, con Gustav Isaksen a destra. Altrimenti, con Immobile in campo, il brasiliano si sposta sulla destra in fascia. A centrocampo ballottaggio fra Luis Alberto, non al 100%, e l’ex Matias Vecino che sembra leggermente favorito. Valutazione da fare anche in difesa sulle condizioni di Patric, che si è fatto male a una spalla: solo contusione, può far coppia con Alessio Romagnoli (Mario Gila l’alternativa).

LE PREFERENZE – Per il resto la formazione della Lazio contro l’Inter appare pressoché fatta. Con l’eccezione di Nicolò Rovella, che ieri ha avuto dei problemi: Danilo Cataldi il suo sostituto naturale nel caso in cui non possa essere rischiato. In porta c’è Ivan Provedel, sulle fasce Manuel Lazzari e Adam Marusic più di Elseid Hysaj e Luca Pellegrini. Quest’ultimo ha qualche possibilità in più, essendo in un buon momento con un gol a Udine due settimane fa. A centrocampo l’unico sicuro del posto è Mattéo Guendouzi, in crescita come prestazioni. Così come in attacco non ci sono discussioni sul fatto che Mattia Zaccagni sarà l’esterno sinistro nel 4-3-3. Questa la probabile formazione di Sarri per Inter-Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.