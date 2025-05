Inter-Lazio probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

Inter-Lazio e le probabili formazioni in Serie A in vista della gara odierna della squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per la 37ª giornata di Serie A, la penultima di questo campionato nonché l’ultima casalinga di questa stagione infinita. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurra

MILANO – L’Inter di Simone Inzaghi ritrova la Lazio di Marco Baroni dopo i due vittoriosi precedenti stagionali (0-6 a Roma e 2-0 in Coppa Italia, ndr). In contemporanea la capolista Napoli (78) di Antonio Conte è ospite del Parma (32) di Cristian Chivu, che proverà a fare un regalo a se stesso per la salvezza e alla sua ex squadra per lo Scudetto. Il secondo posto nerazzurro a quota 77 tiene aperto ogni scenario finché il -1 non aumenta ma gli ospiti cercano la vittoria per inseguire il sogno Champions League, dato che gli attuali 64 punti valgono solo il quinto posto alle spalle della Juventus seppur a pari punti. Infatti, l’ipotesi Spareggio Scudetto tra Inter e Napoli, appena prima della Finale di Champions League, è ancora in piedi. Di seguito tutte le informazioni utili su Inter-Lazio e le probabili formazioni in Serie A relative alla squadra nerazzurra.

Serie A: convocati e diffidati Inter

CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: Bisseck, Pavard e Asllani (quarta ammonizione).

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Serie A

ALTRI GIOCATORI U22 (INTER PRIMAVERA UNDER-20): 40 Calligaris, 60 Taho; 47 Lavelli, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 53 Topalovic, 54 M. Zanchetta, 55 M. Motta, 56 Spinaccè, 57 Quieto, 58 Cocchi.

SQUALIFICATI: –

INFORTUNATI: 10 Lautaro Martinez (elongazione), 16 Frattesi (elongazione), 45 Valentin Carboni (lesione).

Gli ultimi dubbi di Inzaghi: le percentuali tra campo e panchina in casa Inter

BALLOTTAGGI:

– In porta rientra il numero uno Sommer (90%), solo panchina per il dodicesimo Josep Martinez (10%).

– In difesa tra i due grandi ex laziali ad avere la meglio in mezzo sarà Acerbi (80%) al posto di de Vrij (20%).

– A centrocampo dovrebbe rientrare Mkhitaryan (60%) sebbene all’occorrenza sia pronto Zielinski (40%).

– In attacco possibile conferma dall’inizio per Taremi (70%), che è in netto vantaggio sull’ex Correa (30%).

Inter-Lazio probabili formazioni Serie A: la formazione dell’Inter di Inzaghi

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 99 Taremi.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez; 6 de Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 J. Correa, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 52 Berenbruch, 59 Zalewski.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni Inter-Lazio LIVE su Inter-News.it

MATCHDAY LIVE – In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Lazio in Serie A, segui Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di formazione per Inzaghi ma non solo. L’avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Milano per scoprire le ultime dai campi con le probabili formazioni destinate a diventare ufficiali. La cronaca testuale della partita in diretta è prevista a partire dalle ore 20:15 sul sito. Da non perdere tutti i contenuti dedicati nel pre e nel post-partita.