Inter-Lazio, le probabili formazioni per la 37ª giornata di Serie A

Inter-Lazio si giocherà oggi alle 20.45 allo Stadio “San Siro” di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A.

INTER-LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Contro la Lazio, questa sera a San Siro, l’Inter torna in campo con la formazione tipo, eccezion fatta per gli indisponibili Lautaro Martinez e Davide Frattesi. Recuperato Henrikh Mkhitaryan, che dopo l’allenamento in gruppo di ieri sarà titolare accanto ad Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella in mezzo al campo. In difesa spazio al trio Yann Bisseck, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, con Denzel Dumfries e Federico Dimarco sulle corsie. Davanti, l’assenza del capitano argentino apre le porte a Taremi, favorito su Arnautovic per affiancare Marcus Thuram. L’iraniano ha convinto Inzaghi dopo le buone prove contro Barcellona e Torino. L’obiettivo è vincere per continuare a sperare in uno scivolone del Napoli e mantenere vivo il sogno scudetto.

INTER-LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Marco Baroni arriva a San Siro in piena emergenza. Contro l’Inter, questa sera, la sua Lazio dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni, Manuel Lazzari e Lorenzo Pellegrini, tutti fuori per squalifica o infortunio. In dubbio anche Isaksen, alle prese con un fastidio muscolare. A sinistra dovrebbe toccare a Nuno Tavares, nonostante le condizioni non ottimali: resta in ballottaggio con Hysaj, che potrebbe adattarsi anche a destra. In attacco, confermato il Taty Castellanos come punta centrale, supportato da Pedro e Dia con Matìas Vecino sulla trequarti. In mediana ci saranno Guendouzi e Nicolò Rovella, mentre in difesa agiranno Gila e Alessio Romagnoli al centro, con Adam Marusic a destra.

INTER-LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; Pavard, de Vrij, Bastoni, Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Topalovic, Arnautovic, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Ggot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Pedro, Vecino, Dia; Castellanos.

In panchina: Provedel, Furlanetto; Gila, Provstgaard, Hysaj, Basic, Dele-Bashiru, Belahyane, Ibrahimovic, Isaksen, Tchaouna, Noslin.

Allenatore: Marco Baroni