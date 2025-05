Inter-Lazio: i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

La sfida tra Inter e Lazio è una delle grandi classiche del calcio italiano. I 163 precedenti in Serie A raccontano un duello intenso e ricco di storia: 69 successi nerazzurri, 55 pareggi e 39 vittorie biancocelesti. Negli ultimi anni, la sfida ha visto l’Inter prevalere con decisione: tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato contro i capitolini, con 12 gol segnati in questo parziale – una media perfetta di 3 reti a gara.

A San Siro, l’Inter ha ottenuto quattro successi nelle ultime cinque sfide casalinghe contro la Lazio. I nerazzurri puntano a mantenere la porta inviolata anche nella sfida di ritorno: un’impresa che non riesce dalla stagione 2009/10, quella del Triplete.

Come seguire Inter-Lazio IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:15, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Inter-Lazio, dove vederla in diretta TV

Su diretta Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat).

Dove vederla in LIVE streaming

Su app Sky GO, NOW TV e DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

I telecronisti su Sky e DAZN

Su Sky la telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi e Riccardo Montolivo. Su DAZN, invece, ci saranno Ricky Buscaglia e Dario Marcolin.

Gli indisponibili della partita (per infortunio)

Inter: Lautaro Martinez, Davide Frattesi

Lazio:

L’arbitro della partita

Arbitro: Chiffi Assistenti: Meli-Alassio Quarto ufficiale: Marcenaro VAR: Di Paolo Assistente VAR: Guida

SITUAZIONE DISCIPLINARE

DIFFIDATI

Inter: Asllani, Bisseck, Pavard, Inzaghi;

Lazio: Belahyane, Rovella.

SQUALIFICATI

Inter: –

Lazio: Lu. Pellegrini (1), Zaccagni (1).

Inter-Lazio probabili formazioni