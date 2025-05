Inter-Lazio, piccola speranza sul rientro di 3 calciatori. Il punto – Sky

Inter-Lazio si disputerà domenica 18 maggio allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti legati alla formazione nerazzurra.

IL RAGIONAMENTO – Inter-Lazio è un match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2024-2025. I nerazzurri, a un punto di distacco dal Napoli capolista dopo aver sconfitto il Torino nell’ultimo turno di Campionato, arrivano al match con la consapevolezza di non poter commettere alcun errore per poter continuare a sperare nel sogno scudetto. Sul punto si è così espresso l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi: «Oggi e domani riposo, ripresa mercoledì pomeriggio. I giocatori dell’Inter sono reduci da una settimana fantastica, con le vittorie conseguite contro Barcellona e Torino e il pareggio maturato dal Napoli contro il Genoa. I calciatori nerazzurri sono spensierati, la conquista della finale di Champions League ha regalato serenità. Quello che si vuole è non avere rimpianti al termine della stagione».

Barzaghi fa il punto sugli infortunati in vista di Inter-Lazio

LA SPERANZA – Barzaghi ha poi proseguito esprimendosi sul tema degli infortunati: «Per quanto riguarda i 4 calciatori assenti contro il Torino per infortunio, c’è da fare una distinzione. Mentre per Lautaro Martinez non ci sono possibilità, data la volontà dello staff medico di non rischiarlo, per gli altri 3 c’è una fiammella di speranza. Nei prossimi giorni, dunque, capiremo, se qualcuno tra Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan e Benjamin Pavard avrà recuperato per la sfida coi laziali».