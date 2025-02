Inter-Lazio, per arrivare al meglio a Napoli bisogna qualificarsi oggi

Inter-Lazio è il terzo quarto di finale di Coppa Italia, dopo i due di inizio febbraio che hanno qualificato Bologna e Milan. Alle 21 la partita di avvicinamento allo scontro diretto di Napoli, che però non deve certo essere snobbata.

VINCERE AIUTA A VINCERE – Snobbare una partita (non irrilevante) pensando a quella (principale) in programma pochi giorni dopo spesso porta a un solo risultato: va male la prima e pure la seconda. Motivo per cui Inter-Lazio di stasera non è da catalogare come una “rogna infrasettimanale”. È anzi un’occasione: quella di arrivare al meglio allo scontro diretto col Napoli di sabato. Che è certo la partita di cartello, a maggior ragione dopo il sorpasso in classifica del weekend, ma che andrà affrontata nelle migliori condizioni possibili. E arrivarci dopo un’eliminazione di certo non lo sarebbe. Mentre, di contro, passare il turno in Coppa Italia vorrebbe dire conquistare altri due derby col Milan, con la possibilità di vendicare i precedenti.

Inter-Lazio, gara secca senza attacco

SPUNTATI – I problemi di Marcus Thuram, l’ennesimo infortunio di Joaquin Correa, la necessità di far rifiatare Lautaro Martinez. Per sfidare la Lazio, l’ex Simone Inzaghi proporrà una coppia d’attacco non certo all’altezza dell’Inter: quella formata da Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Se l’austriaco, appena tornato da un problema fisico, ha quantomeno deciso la partita con la Fiorentina quindici giorni fa, l’iraniano è una delle principali delusioni stagionali. Ma si chiederà a loro un exploit, per segnare e qualificarsi. Fuori anche Nicola Zalewski, ultimo di tanti infortunati, in porta Josep Martinez. Nella Lazio Marco Baroni fa qualche cambio da Venezia, in primis torna il portiere Ivan Provedel. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Lazio, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.