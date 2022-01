Inter-Lazio, Pairetto (e Aureliano) pasticcio da periferia: la moviola – CdS

In Inter-Lazio Pairetto combina un gran pasticcio con il rosso-non rosso per Radu. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Inter-Lazio, tanta confusione per Pairetto con rossi e gialli. Nell’azione incriminata ci sono tre falli: quello di Zaccagni su Barella, giallo che ci poteva stare. Radu su Lautaro Martinez, che il quotidiano romano definisce “giallissimo”, e quello su Dumfries, in scivolata frontale. Pairetto fa doppio giallo per Radu incredulo. Anche Aureliano al VAR va in confusione e non lo aiuta, visto che gli fa togliere un giallo a Radu e lo fa assegnare incredibilmente a Zaccagni. Voto 5 al direttore di gara.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna