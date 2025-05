Inter-Lazio, mossa a sorpresa di Baroni? E a sinistra un’ipotesi – Sky

Antivigilia di Inter-Lazio, penultima partita di campionato. Si gioca domenica sera a San Siro e Marco Baroni potrebbe provare una mossa a sorpresa. Intanto a sinistra, salgono le quotazioni di Adam Marusic.

MOSSE – Sarà la Lazio la penultima avversaria dell’Inter in campionato. Domenica sera, i nerazzurri chiuderanno la loro stagione con il proprio stadio casalingo. Infatti, le ultime due partite si terranno altrove: l’ultima di campionato a Como e la finale di Champions League a Monaco di Baviera. Quindi, domenica la Beneamata saluterà il proprio pubblico almeno in Serie A e lo vorrà fare al meglio. In contemporanea, c’è Parma-Napoli: partita da tenere in considerazione, visto il minimo distacco in classifica di appena un punto. Insomma, domenica potrebbe decidersi lo scudetto. Marco Baroni, tecnico della Lazio, dal canto suo non lascerà nulla al caso, visto che anche la Lazio nutre ancora degli obiettivi importanti: la qualificazione alla prossima Champions League. I biancocelesti dovranno fare, nelle prossime due partite, almeno un punto in più della Juventus. In vista di Inter-Lazio, Baroni potrebbe provare però una mossa a sorpresa: ossia far partire Pedro dalla panchina. Lo spagnolo, che in teoria dovrebbe sostituire lo squalificato Mattia Zaccagni, potrebbe invece partire da fuori per poi subentrare come jolly a partita in corso. Al suo posto, occhio alla carta Dele-Bashiru dall’inizio. Per il resto, salgono anche le quotazioni di Adam Marusic a sinistra. Di seguito la probabile formazione della Lazio contro l’Inter.

La probabile formazione di Baroni per Inter-Lazio: Pedro dalla panchina?

(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli; Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Dele-Bashiru; Castellanos.