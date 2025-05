Inter-Lazio, lo scudetto passa anche da qui! San Siro risponde sold out

Ancora una volta, per l’ultima volta in questa stagione, l’Inter gioca la sua ultima partita a San Siro in questa stagione e lo fa contro la Lazio, con un San Siro ancora una volta sold-out.

TUTTO ESAURITO – Una serata speciale, con gli uomini di Simone Inzaghi che hanno giocato davanti ai tifosi nerazzurri per l’ultima partita casalinga del campionato e della stagione, gara che precede la sfida contro il Como e la finale di Champions League contro il PSG, in programma a Monaco di Baviera sabato 31 maggio. Come sempre i tifosi interisti hanno risposto con entusiasmo: per il match contro la Lazio: sono ben 71.060 gli spettatori presenti questa sera al Giuseppe Meazza. Settore ospiti vuoto dopo il divieto del decreto ministeriale.