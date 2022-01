Inter-Lazio: le probabili formazioni della 21ª giornata di Serie A

Inter-Lazio è la prima partita nerazzurra dell’anno solare 2022 ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Inzaghi né di Sarri. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 21ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la seconda del girone di andata. Ecco le probabili formazioni di Inter-Lazio in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 Andrei Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Lautaro Martinez.

Squalificato: 20 Calhanoglu.

Indisponibile: Brazao.

Inutilizzabile causa positività al COVID-19: 21 Cordaz.

Ultime notizie: Inzaghi va verso la conferma della formazione “schierata” a Bologna e quindi il ballottaggio è lo stesso: Vidal o Gagliardini al posto di Calhanoglu? Rispetto all’andata, il cileno potrebbe essere la sorpresa. Dzeko è recuperato ma partirà dalla panchina: Sanchez è favorito sull’ex Correa, anche come opzione sui calci piazzati (altrimenti occhio a Dimarco…).

Inter-Lazio, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 23 Hysaj, 3 Luiz Felipe, 26 Stefan Radu, 77 Marusic; 21 S. Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 88 Basic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile (C), 9 Pedro.

A disposizione: 25 Reina, 31 Adamonis; 4 Patric, 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Vavro, 20 Zaccagni, 22 Jony, 27 Raul Moro, 28 André Anderson, 29 Lazzari, 94 Muriqi.

Allenatore: Maurizio Sarri

Diffidati: Cataldi e Luis Alberto.

Squalificati: –

Indisponibili: 8 Akpa Akpro, 18 Romero, 33 Acerbi, Durmisi, Jordan Lukaku, Kamenovic, Dziczek, Adekanye e Lombardi.

Inutilizzabili causa positività al COVID-19: –

Ultime notizie: L’emergenza in difesa dovrebbe promuovere Radu dal 1′ più di Patric e dell’adattato Lucas Leiva. In avanti Zaccagni insidia Felipe Anderson per completare il tridente. Sarri rinuncerà ancora a Luis Alberto a centrocampo?

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Lazio in Serie A verranno date nelle prossime ore.