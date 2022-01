Inter-Lazio, le pagelle: Handanovic salvo, de Vrij flop – TS

L’Inter ha vinto 2-1 contro la Lazio offrendo un’ottima prestazione. Sugli scudi ci sono finiti in molti ma, secondo Tuttosport, c’è anche un’insufficienza, quella di de Vrij. Si salva invece Handanovic che molti hanno messo sul banco degli imputati per il gol subito.

PAGELLE – Spesso e volentieri le pagelle sono a discrezione del giornalista o dell’opinionista e possono discordare tra loro. L’Inter ieri comunque ha offerto un’ottima prestazione con i nerazzurri tutti sopra la sufficienza. A parte uno. Per Tuttosport de Vrij non è riuscito a raggiungere la promozione e gli è stato dato un 5.5 sottolineando l’errore sul gol di Immobile ma anche la rete mangiata nel primo tempo quando di testa era solissimo in area di rigore. Il migliore (7.5) è ovviamente Bastoni che ha fornito gol e assist (vedi articolo). Curiosa la pagella di Handanovic. Secondo molti, sul gol di Immobile, c’è anche il suo zampino con un’uscita non perfetta. Il quotidiano però lo premia e gli dà un 6 motivando come sul gol potesse fare poco e che sia stato bravo in due circostanze.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino