Inter-Lazio, le informazioni necessarie per accedere a San Siro

Inter-Lazio è in programma domenica sera a San Siro e – a tutti gli effetti – sarà la prima gara disputata dai nerazzurri in questo 2022. Sul sito ufficiale della società, sono state pubblicate tutte le informazioni necessarie per accedere a San Siro.

INFORMAZIONI – Inter-Lazio rappresenta il debutto a San Siro dei nerazzurri in questo 2022. Partita in programma alle 20.45, con i cancelli dello stadio che apriranno alle 18.45. L’invito è di recarsi all’impianto a ridosso dell’orario di apertura in modo da agevolare le operazioni di afflusso. Come riportato sul sito ufficiale della società, l’ingresso sarà permesso solo per chi è in possesso di Green Pass Rafforzato e indossando una mascherina FFP2 per tutta la permanenza all’interno di San Siro.

Fonte – Inter.it