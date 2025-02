Inter-Lazio, lavoro personalizzato per due calciatori. Certezza su Frattesi – Sky

Inter-Lazio si disputerà martedì 25 febbraio alle ore 21. La sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia potrebbe vedere la presenza di Davide Frattesi, almeno in panchina.

IL PUNTO – Inter-Lazio è una sfida che separa i nerazzurri dallo scontro diretto, potenzialmente decisivo per lo scudetto, con il Napoli. La squadra nerazzurra si presenta al match con la consapevolezza di poter ritrovare il Milan, sfidato tre volte in questa stagione senza alcun successo finale. Le ultime due sfide hanno lasciato un’amarezza tangibile nel mondo Inter, soprattutto alla luce dell’ottima prestazione disputata per la gran parte dei rispettivi match. Poter riassaporare l’aria del derby, per giunta nella cornice di un’annata finora non fortunata sul piano degli scontri tra squadre meneghine, è una sensazione che i nerazzurri vogliono provare con forza.

Inter-Lazio, la situazione sul piano degli infortunati

LE CONDIZIONI – Per Inter-Lazio Simone Inzaghi recupererà Davide Frattesi, il cui fastidio fisico ne aveva impedito l’ingresso nell’ultima sfida di Serie A contro il Genoa. Diverso il discorso per altri due calciatori nerazzurri, Carlos Augusto e Marcus Thuram. Come riferito da Sky Sport, infatti, i due giocatori dei meneghini hanno svolto lavoro personalizzato, tagliandosi sicuramente fuori dalla sfida contro i biancocelesti.

LE SCELTE – L’assenza del brasiliano e del francese costringerà Inzaghi a rinunciare a delle rotazioni su cui avrebbe voluto puntare in vista dello scontro diretto con il Napoli. Di conseguenza, ci si dovrà attendere nuovamente la presenza di Alessandro Bastoni dall’inizio, con Mehdi Taremi favorito per affiancare Lautaro Martinez in avanti. L’infortunio patito da Joaquin Correa contro il Genoa porrà il piacentino di fronte a una scelta: Taremi o Marko Arnautovic. Da qui potrebbe passare il futuro dell’Inter nella Coppa Italia 2024-2025.