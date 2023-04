Inter-Lazio, Inzaghi vara il turnover: Brozovic e Correa titolari – CdS

Simone Inzaghi effettuerà alcuni cambi di formazione in Inter-Lazio rispetto alla sfida contro la Juventus di Coppa Italia. Altra chance in attacco per Correa

TURNOVER – Il Corriere dello Sport utilizza questo termine per parlare delle scelte di Simone Inzaghi nel lunch match di oggi contro la Lazio. Marcelo Brozovic è pronto a riprendere il suo posto in cabina di regia al posto di Hakan Calhanoglu. Il croato sarà affiancato da Mkhitaryan e probabilmente da Barella, anche se dopo il fastidio accusato contro la Juventus – rivelatosi poi un crampo – il sardo potrebbe riposare e lasciare spazio a Roberto Gagliardini. In attacco, invece, ci sarà il Tucu Correa al posto di Lautaro Martinez. Per il numero 11 sarà la quinta partita consecutiva da titolare in campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno