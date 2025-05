Inter-Lazio, Inzaghi tra rientri e prudenze! Probabile formazione

Inter-Lazio si disputerà domani 18 maggio alle ore 20:45: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi per il match.

LA SFIDA – Inter-Lazio è un match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I nerazzurri si presentano all’incontro con un solo risultato da dover realizzare, ossia la vittoria. Con 1 punto di distanza dal Napoli capolista, a 2 giornate dal termine del Campionato, i meneghini non possono fare calcoli. Vincere, sperando nel passo falso del Napoli atteso a Parma, rappresenta l’unica modalità attraverso cui continuare a sognare il bis scudetto. Con i tre punti, a prescindere dal risultato dei partenopei in Emilia-Romagna, la squadra di Simone Inzaghi si garantirebbe di essere ancora in corsa all’ultima giornata, quando sarà impegnata a Como.

Inter-Lazio, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Lazio Inzaghi potrà contare sul rientro di 3 dei 4 calciatori infortunatisi prima della sfida contro il Torino. Nessuno tra di essi, però, dovrebbe partire dal primo minuto. Yann Bisseck è dunque favorito su Benjamin Pavard per un posto da titolare, così come lo sono Nicolò Barella su Davide Frattesi e Piotr Zielinski su Henrikh Mkhitaryan. In avanti, Lautaro Martinez sarà ancora assente a causa del lavoro personalizzato svolto in vista di garantirne la miglior versione contro il PSG. Al suo posto Mehdi Taremi, chiamato a confermare le ottime prestazioni disputate contro Barcellona e Torino.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.