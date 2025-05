Domenica alle ore 20.45 si giocherà Inter-Lazio, partita valida per la penultima giornata di campionato. Simone Inzaghi riporta i titolarissimi in campo, l’idea secondo Sport Mediaset.

PARTITA – Inter-Lazio è una partita che potrebbe risultare decisiva in campionato. Da 90 minuti dipendono le sorti del club nerazzurro nella sua corsa allo scudetto. Il destino non è nelle mani del gruppo di Simone Inzaghi, che deve assolutamente vincere e sperare in un passo falso del Napoli contro il Parma. Tutte giocheranno dalle ore 20.45 di domenica e l’attesa è enorme per una giornata in cui ci saranno numerosi verdetti. Un verdetto per il primo posto ci potrebbe essere già questo weekend, ma non sarebbe positivo per l’Inter comunque.

Inter-Lazio, cinque tornano titolari!

SCELTE – Dopo il Barcellona Inzaghi ha deciso a Torino di giocare con l’Inter-B: solo Bastoni e Bisseck sono stati confermati all’Olimpico dove è arrivata una vittoria per 2-0. Stavolta, con una settimana di lavoro per molti e riposo per alcuni, le scelte saranno ovviamente diverse. Nella formazione di Inzaghi torneranno dal primo minuto sicuramente quattro giocatori: Marcus Thuram, Francesco Acerbi, Yann Sommer, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. L’attaccante francese non ha fatto nemmeno un minuto a Torino e giocherà domenica anche per riprendere il ritmo partita in occasione della finale del 31 maggio.