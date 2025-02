Inter-Lazio, Inzaghi pensa al futuro! Probabile formazione

Inter-Lazio è una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi per il match.

LA SFIDA – Inter-Lazio è un match che si disputerà domani 25 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. I nerazzurri cercano l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, nelle quali incontrerebbero il Milan di Sergio Conceicao. Dopo i tre match disputati senza vittoria, in questa stagione, la squadra di Simone Inzaghi spera di poter riavere l’opportunità di fronteggiare i cugini nel corso dell’annata. Le ultime due gare hanno lasciato l’amaro in bocca, stante una superiorità, mostrata per lunghi tratti dei rispettivi incontri, non concretizzata a dovere. Il destino ha però posto l’Inter dinanzi alla possibilità di scrivere una nuova storia dei derby di Milano stagionali. Ma prima c’è da battere una Lazio forte e solida.

Inter-Lazio, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Lazio Inzaghi dovrebbe rimescolare le carte in vista dello scontro diretto di campionato, contro il Napoli, di sabato 1 marzo. Ciò significa che Yann Bisseck e Stefan De Vrij potrebbero avere una chance dal primo minuto in difesa, consentendo così a Benjamin Pavard e Francesco Acerbi di riposarsi in funzione del prossimo match di Serie A. A centrocampo, possibile spazio a Davide Frattesi e Piotr Zielinski, con il primo che farà parte dell’11 titolare nel momento in cui avrà garantito di essere al meglio sul piano fisico. Pronto alla prima da titolare in maglia Inter è Nicola Zalewski, il quale prenderà il posto di un Federico Dimarco apparso un po’ scarico nelle ultime uscite. In attacco, Lautaro Martinez dovrebbe essere affiancato da Mehdi Taremi, con Marko Arnautovic come unica alternativa a partita in corso.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dumfries; Lautaro Martinez, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.