Inter-Lazio, Inzaghi convoca 5 Primavera! Formazione? 6 cambi

L’Inter si è ritrovata alla Pinetina, alla vigilia del match in programma a San Siro contro la Lazio, valido per i quarti di Coppa Italia. Simone Inzaghi prepara qualche cambio di formazione anche in vista dei prossimi cruciali impegni. Ci saranno anche cinque primavera aggregati.

LA PARTITA – Inter e Lazio si affronteranno domani sera a San Siro, per giocarsi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. La vincitrice della sfida, si troverà di fronte il Milan di Sergio Conceicao, che ha eliminato al Roma nel quarto di finale giocato lo scorso 5 febbraio. I nerazzurri quindi, in caso di qualificazione, si troveranno a disputare un nuovo doppio confronto contro il Milan, dopo quello in campionato e la finale di Supercoppa giocata a Ryad. Uno stimolo ulteriore per Simone Inzaghi e per la squadra: quello di poter tornare a vincere contro i rivali rossoneri dopo le ultime tre sfide senza vittoria.

GLI INDISPONIBILI – Simone Inzaghi, in vista dello scontro diretto di sabato contro il Napoli, sperava di poter riavere a disposizione alcuni dei giocatori fermi al box per la sfida di domani contro la Lazio, per poter permettere ai titolari di tirare il fiato. Non sono arrivate però buone notizie dall’infermeria: oltre a Carlos Augusto e Thuram, l’allenatore nerazzurro non potrà contare neanche su Nicola Zalewski, per un infortunio muscolare. Va monitorata anche la situazione di Frattesi, alle prese con alcuni problemi fisici, che non gli permettono di poter giocare dal primo minuto. Ecco perché Inzaghi ha deciso di convocare 5 primavera: Alexiou, Topalovic, Berenbruch, Cocchi e De Pieri.

Inter-Lazio, la probabile formazione con vari cambi. Dalla panchina 5 primavera

LE SCELTE – Simone Inzaghi non opterà per un turnover massiccio di Coppa, ma è pronto ad effettuare delle rotazioni mirate, per gestire le energie in vista dei prossimi numerosi impegni. Confermato tra i pali Josep Martinez, di fronte a lui agiranno Pavard, De Vrij e Bisseck, impiegato a sinistra per dare un turno di riposo ad Alessandro Bastoni. In cabina di regia, nuova opportunità dal primo minuto per Asllani. Ai suoi lati, complice i problemi fisici di Frattesi, agirà Zielinski e a completare il trio uno tra Barella e Mkhitaryan, con quest’ultimo favorito. A sinistra, senza Carlos Augusto e Zalewski, sarà chiamato agli straordinari Dimarco. Sulla fascia destra spazio a Matteo Darmian, pronto ad agire anche a sinistra all’occorrenza. Davanti turno di riposo, almeno inizialmente, a capitan Lautaro Martinez: la coppia d’attacco sarà composta da Taremi ed Arnautovic.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic.