Inter-Lazio, Inzaghi può contare su 3 rientri! Probabile formazione

Inter-Lazio si disputerà domenica alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Lazio è un match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. La formazione nerazzurra arriva alla sfida sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo in Champions League contro il Barcellona e quello in Serie A contro il Torino, valso l’avvicinamento in classifica al Napoli capolista. I nerazzurri, ora a solo 1 punto di distacco dai partenopei, percepiscono l’importanza del match contro i biancocelesti di domenica. Un successo consentirebbe, in ogni caso, di continuare a sperare nella conquista del secondo scudetto consecutivo fino all’ultimo minuto della trentottesima giornata di Campionato.

Inter-Lazio, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Lazio il tecnico Simone Inzaghi potrebbe fare affidamento sui 3 calciatori mancati, per infortunio, in occasione della trasferta di Torino. A differenza di Lautaro Martinez, che non ha lavorato con i compagni in questa settimana, gli altri 3 indisponibili contro i granata potrebbero infatti rientrare con la Lazio. Il riferimento è a Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi, per i quali è aumentato l’ottimismo in vista di una presenza, anche dalla panchina, contro i biancocelesti. Per il resto, è previsto il rientro dal primo minuto di Yann Sommer, Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, tutti a riposo nella sfida vinta 2-0 contro il Torino. In avanti troverà nuovamente spazio Mehdi Taremi, al quale il piacentino ritiene di dover dare fiducia date le ultime buone prestazioni in nerazzurro.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Asllani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.