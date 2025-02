Inter-Lazio, Inzaghi cambia metà squadra: probabile formazione – CdS

Stasera Inter-Lazio a San Siro nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. In merito alla probabile formazione, Simone Inzaghi dovrebbe cambiare sei pedine.

LA SFIDA – Ritorna l’impegno in Coppa Italia per l’Inter, che stasera sfiderà la Lazio a San Siro con l’obiettivo di ottenere il pass per le semifinali, dove incontrerebbe il Milan per il quarto derby di Milano stagione. Simone Inzaghi, alle prese con diversi indisponibili (lista e tempi di recupero), cambierà alcune pedine rispetto al trionfo in campionato contro il Genoa di sabato sera. Una strategia chiara e precisa, anche perché sabato alle 18, la Beneamata sarà chiamata a difendere il primo posto in Serie A dal Napoli di Antonio Conte nel clamoroso scontro diretto del Diego Armando Maradona. I cambi saranno in ogni reparto. Partirà dalla panchina anche Lautaro Martinez.

La probabile formazione per Inter-Lazio di Inzaghi

SCELTE – In merito a Inter-Lazio e alla probabile formazione di Inzaghi, si va verso un turnover con cinque pedine ruotate. In difesa, ci sarà la conferma di Pavard a destra, mentre in mezzo dentro de Vrij per Acerbi e a sinistra Bisseck per Bastoni. A centrocampo, altri due cambi con Darmian e Zielinski a prendere il posto rispettivamente di Dumfries e Barella. Infine, in attacco, dentro la coppa della Coppa Italia, ossia quella formata da Arnautovic e Taremi. I due avevano giocato insieme anche nell’ottavo di finale di dicembre contro l’Udinese. Di seguito la probabile formazione di Inter-Lazio secondo il Corriere dello Sport:

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic.