Inter-Lazio, Inzaghi attende domani per Radu. Poi formazione fatta

Condividi questo articolo

Simone Inzaghi Lazio

Inter-Lazio si giocherà domani alle ore 20.45. Per il posticipo del Meazza Simone Inzaghi attenderà l’immediato prepartita per sciogliere il dubbio legato a Radu, alle prese con un problema fisico.

CE LA FA O NO? – In Inter-Lazio non dovrebbe esserci Stefan Radu. I convocati, come da tradizione per Simone Inzaghi, arriveranno solo domani mattina, col difensore rumeno che farà un provino a Milano. Non ha partecipato alla rifinitura per un problema muscolare alla gamba sinistra, accusato ieri, e il tecnico in conferenza stampa è stato piuttosto pessimista (vedi articolo). Sarebbe molto strano vederlo titolare domani, ma non si può escludere un suo recupero. Nel frattempo le opzioni sono due: Mateo Musacchio, che ha debuttato da titolare domenica scorsa col Cagliari, oppure Wesley Hoedt. L’argentino, preso a gennaio dal Milan, può in aggiunta giocare come terzo a destra e in questo caso rimarrebbe fuori Patric.

IL RESTO SICURO – Gli altri dieci della Lazio che sfiderà l’Inter sono di fatto scontati. In porta José Manuel Reina, visto che Thomas Strakosha è pure infortunato. Il centrale di difesa sarà Francesco Acerbi, che come noto salvo infortuni o squalifiche non salta mai un minuto. Sugli esterni Manuel Lazzari a destra e Adam Marusic a sinistra (difficile possa esserci spazio per Mohamed Fares). In mezzo al campo Lucas Leiva davanti alla difesa, come interni i due pilastri Sergej Milinkovic-Savic (in gol all’andata e pericolo pubblico numero uno dei nerazzurri) e Luis Alberto (pienamente recuperato dopo l’operazione di un mese fa per un’appendicite acuta). E in attacco, a differenza dell’ultimo precedente al Meazza, ci sarà ovviamente Ciro Immobile centravanti. Con lui Joaquin Correa sarà con pochi dubbi la scelta come spalla. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.