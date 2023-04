Inter-Lazio, Immobile dal 1′! Un rientro. Probabile formazione − Sky

Non solo l’Inter ma anche la Lazio sta preparando la sfida di domani alle 12.30. Una buona notizia per i nerazzurri (vedi articolo). Nei biancocelesti c’è Immobile più un rientro in difesa

RIENTRO IN DIFESA − Sarri ritrova Ciro Immobile al centro dell’attacco per Inter-Lazio. Il tecnico biancoceleste (vedi conferenza stampa) recupera anche Casale in difesa. Per il resto, Cataldi dovrebbe essere preferito all’ex nerazzurro Matias Vecino. Mentre in avanti presenti Felipe Anderson a destra e Mattia Zaccagni a sinistra. Luis Alberto con Milinkovic Savic regolarmente arruolabili.

La probabile formazione di Sarri per Inter-Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Casale, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni