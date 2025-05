Inter-Lazio, i convocati di Baroni. Torna un big a disposizione

L’Inter attende l’impegno di questa sera alle ore 20.45 contro la Lazio. Il club biancoceleste ha pubblicato sui propri social la lista dei convocati per la gara. Torna un big a disposizione di Marco Baroni.

LISTA – La Lazio ha vissuto una settimana particolare prima della partita contro l’Inter di questa sera. Marco Baroni ha dovuto trovare soluzioni alternative a causa di diverse assenze. Due su tutti quelle di Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni, che non saranno parte dell’incontro di San Siro per la squalifica rimediata una settimana fa con la Juventus. A loro si è aggiunto nelle ultime ore Manuel Lazzari, fermatosi durante gli allenamenti al centro sportivo di Formello. Il club biancoceleste ha reso noti tutti i convocati poco fa per la partita con l’Inter.

RITORNI DELL’ULTIMO MINUTO – Anche Gustav Isaksen ha rischiato l’assenza, ma è tornato ad allenarsi con i compagni e potrebbe essere titolare. Tra gli undici iniziali ci sarà inoltre Nuno Tavares, tornato dopo l’ennesimo infortunio in stagione rimediato con il Bodo Glimt in Europa League. Il portoghese viene da diversi giorni di sessione con il gruppo ed è pronto alla sfida faccia a faccia con l’uomo del momento in casa Inter: Denzel Dumfries. All’andata vinse nettamente l’olandese…