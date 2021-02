Inter-Lazio, Hoedt aggiunto in formazione. Inzaghi cambia all’ultimo

ROME, ITALY – OCTOBER 15: SS Lazio new signings Wesley Hoedt attends the press conference at Formello sport centre on October 15, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Cambia la formazione della Lazio nella partita contro l’Inter. Come annunciato poco fa (vedi articolo) Hoedt era nel riscaldamento per i problemi di Stefan Radu, che non ce la fa e va in tribuna (al suo posto il portiere Furlanetto). Simone Inzaghi è quindi costretto a un cambio in extremis.

INTER-LAZIO – FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

In panchina: Padelli, I. Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young, D’Ambrosio, Darmian, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

In panchina: Furlanetto, Alia, Andreas Pereira, Parolo, Escalante, Lulic, Caicedo, Cataldi, Musacchio, Akpa Akpro, Muriqi, Fares.

Allenatore: Simone Inzaghi