Inter-Lazio, Gagliardini favorito su Vidal. Sanchez con Lukaku – SM

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Inter-Lazio è in programma domani sera alle 20:45. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, vogliono proseguire al meglio la rincorsa allo scudetto. Le ultime da “SportMediaset”

LE ULTIME – Inter-Lazio si avvicina. Il big match, in programma domani alle 20:45, è fondamentale per dare un segnale al campionato e alla corsa scudetto. Antonio Conte, nonostante il tour de force delle ultime settimane ed il derby in arrivo, si affiderà ancora una volta alla migliore squadra possibile. Handanovic tra i pali, quindi, difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo ballottaggio fra Vidal, che ha recuperato dall’infortunio, e Gagliardini, per un posto accanto agli inamovibili Barella e Brozovic. A destra ci sarà Hakimi, a sinistra Young favorito su Perisic. In attacco, per un posto accanto a Lukaku, Sanchez favorito su Lautaro Martinez.