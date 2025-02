Inter-Lazio, Frattesi avanza con forza! Probabile formazione – Sky

Inter-Lazio è una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia: di seguito le ultime novità di formazione della squadra di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Lazio è un match che si disputerà stasera alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. La formazione allenata da Simone Inzaghi arriva all’incontro dopo l’importante successo contro il Genoa, conseguito con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez, e con lo sguardo contemporaneamente orientato allo scontro diretto di sabato 1 marzo contro il Napoli. Gestire tali impegni, la cui portata è primaria sia per il tecnico che per i calciatori nerazzurri, non è per nulla semplice. Ma l’Inter è ormai una squadra esperta che ha forgiato, nel corso delle ultime stagioni, la sua corazza in funzione di protezione dalle voci esterne.

Inter-Lazio, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Secondo quanto riferito da Sky Sport, in Inter-Lazio Inzaghi dovrebbe schierare Davide Frattesi dall’inizio al posto di Henrikh Mkhitaryan. Con l’armeno che necessita di riposo e l’italiano che si è pienamente ripreso dal fastidio fisico che gli ha impedito di scendere in campo contro il Genoa, la scelta del piacentino sembra ormai effettuata. Il tecnico nerazzurro cambierà anche in difesa, e in attacco, con Yann Bisseck, Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Piotr Zielinski e Marko Arnautovic che vedono a proprio favore le quotazioni relative a chi verrà impiegato da titolare nelle proprie posizioni.