Inter-Lazio, equilibrio perfetto sulle fasce: sarà una partita a scacchi

Hakimi, Inter-Benevento – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter e Lazio sono due squadre che amano sviluppare il gioco sulle fasce. I dati mostrano un perfetto equilibrio tra le due squadre.

EQUILIBRIO PERFETTO – Inter e Lazio hanno diversi punti in comune. Su tutti, la presenza di un centravanti formidabile: sia Romelu Lukaku sia Ciro Immobile sono a 14 gol in campionato. Tuttavia i nerazzurri segnano molto di più, 51 reti contro le 36 biancocelesti. Un altro elemento che accomuna le due squadre è l’utilizzo delle fasce come zone focali per sviluppare la manovra offensiva. E proprio analizzando le zone dove si concentra la produzione offensiva emerge un altra situazione di equilibrio perfetto. Il 40% delle azioni offensive dell’Inter passa da destra; e con la stessa percentuale la Lazio muove gioco a sinistra (fonte: WhoScored). Sulle due corsie sono nella top3 della Serie A, mentre figurano tra le peggiori sul fronte opposto. Insomma, il vero focus tattico della sfida sarà tutto qui.

FENOMENI – Anche perché entrambe le squadre possono vantare due dei migliori esterni del campionato. Soprattutto sulla destra, dove si fronteggeranno Achraf Hakimi e Manuel Lazzari. Il marocchino dell’Inter ha numeri incredibili, con 6 gol e 6 assist finora in stagione. Il biancoceleste si ferma invece a una rete e 4 passaggi decisivi. Ma hanno entrambi grandissima proprietà di corsa, e obbligheranno compagni e avversari ad adattarsi di conseguenza. Assisteremo ad un perfetto stallo sulle corsie esterne, con l’esterno destro volto solo a spingere, e il sinistro dedito a compiti di copertura? Sarà interessante vedere come Simone Inzaghi e Antonio Conte lavoreranno per esaltare offensivamente una fascia, utilizzando l’altra con finalità di controllo.