Inter-Lazio è Inzaghi contro Sarri: il bilancio tra i due allenatori

Inter-Lazio di stasera (ore 20.45) metterà nuovamente di fronte i tecnici Simone Inzaghi e Maurizio Sarri. Analizziamo rapidamente il bilancio tra i due allenatori.

SLIDING DOORS – Inter-Lazio è una sfida che vedrà contro anche Simone Inzaghi e Maurizio Sarri. Entrambi sono al primo anno sulle rispettive panchine, dopo essere stati protagonisti di una sliding door la scorsa estate. L’attuale tecnico biancoceleste era infatti sulla shortlist nerazzurra di fine maggio per raccogliere il testimone di Antonio Conte. La scelta è tuttavia ricaduta sul tecnico della Lazio e, col senno di poi, l’Inter può dirsi pienamente soddisfatta. Ora però Inzaghi vorrà prendersi una doppia rivincita sul rivale.

BILANCIO IMPARI – La partita tra Inter e Lazio di stasera sarà la nona sfida tra i due allenatori. E sino a qui il bilancio sorride decisamente a Sarri. Il tecnico toscano ha infatti vinto cinque degli otto incontri finora disputati, compresa la sfida d’andata finita 3-1 all’Olimpico. Che, al momento, è l’unica sconfitta in questo campionato subita dai nerazzurri. Inzaghi cercherà quindi di vendicare il precedente, trovando così la sua terza vittoria contro Sarri. Gli unici due successi risalgono al dicembre 2019, quando i biancocelesti del tecnico piacentino sconfissero la Juventus del toscano due volte in quindici giorni. Prima il 7 dicembre, in Serie A: 3-1 per Inzaghi. Poi il 22 dicembre, sempre con lo stesso risultato, nella sfida che assegna alla Lazio la Supercoppa Italiana. Una vittoria che, per certi versi, vale doppio. Ma gli unici tre punti che conterranno sono quelli in palio stasera.