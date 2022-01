Inter-Lazio, Dzeko in gruppo ma dal 1′ ci sarà Sanchez. Un ballottaggio

Inter-Lazio è la sfida in programma domani a San Siro alle ore 20.45. Inzaghi ritrova Dzeko (vedi articolo), ma dal 1′ ci sarà Sanchez in coppia con Lautaro Martinez. Secondo Matteo Barzaghi, l’ipotesi Gagliardini non è da scartare. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

IPOTESI – Inter-Lazio è la sfida che andrà in scena domani sera a San Siro, di fatto la prima partita del 2022 per i nerazzurri. Per l’occasione Inzaghi ritrova Edin Dzeko, ma secondo Matteo Barzaghi il non scenderà in campo dal 1′: «Dzeko è recuperato, oggi si è allenato con il gruppo però Inzaghi lo metterà in panchina. Davanti giocheranno Sanchez e Lautaro Martinez, anche se Correa è pronto. L’altro dubbio è proprio chi giocherà al posto di Calhanoglu, con un ballottaggio tra Gagliardini e Vidal. In mezzo Barella e Brozovic intoccabili. Sulle corsie esterne confermato Dumfries sulla destra e Perisic sulla sinistra. Difesa confermata in blocco. Può anche essere che per contrastare la fisicità di Milinkovic-Savic, Inzaghi possa utilizzare Gagliardini, tenendo anche conto che in settimana ci sarà la Supercoppa con la Juventus».