Inter-Lazio, dubbio in difesa per Inzaghi. La probabile formazione

L’Inter scenderà in campo domani alle 20 ora italiana contro la Lazio. Inzaghi si prepara alla semifinale di Supercoppa Italiana: per il tecnico un dubbio in difesa, confermato l’attacco.

DUBBIO – Archiviata la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, in casa Inter si inizia a sentire sul serio la pressione in vista della semifinale di domani sera contro la Lazio. A Riyad, Simone Inzaghi si affida all’esperienza dei suoi big senza fare ragionamenti su riposi e partite complicate in Serie A. Massima concentrazione al primo match di Supercoppa Italiana, sperando non sia l’unico. In porta il tecnico piacentino si affida al solito Yann Sommer, con Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni che partono da favoriti per una maglia da titolare. A sperare invece è Yann Bisseck che non è da escludere una sua presenza dal 1′. A centrocampo, spazio al solito terzetto con Nicolò Barella (dovrebbe aver recuperato), Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Sugli esterni invece, da un lato c’è Federico Dimarco mentre Matteo Darmian è in vantaggio su Denzel Dumfries. In attacco invece, senza ombra di dubbio il duo franco-argentino con Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Lazio: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.