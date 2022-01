Inter-Lazio, i diffidati e gli squalificati per la 21ª giornata di Serie A

Inter-Lazio si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventunesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la sfida che avvia il 2022 nerazzurro, con i diffidati (occhio alla Supercoppa Italiana) e gli squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato stamattina.



INTER-LAZIO domenica 9 gennaio ore 20.45 (21ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Lautaro Martinez (prossima partita Juventus in Supercoppa Italiana)

Squalificati Inter: Hakan Calhanoglu (una giornata)

Diffidati Lazio: Danilo Cataldi, Luis Alberto, Adam Marusic (prossima partita Salernitana in trasferta)

Squalificati Lazio: nessuno