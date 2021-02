Inter-Lazio, i diffidati per la 22ª giornata di Serie A. Niente squalificati

Inter-Lazio si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventiduesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, con i diffidati che valgono soprattutto per i nerazzurri: rischiano di essere squalificati al derby. Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, iniziato venerdì.



INTER-LAZIO domenica 14 febbraio ore 20.45 (22ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic (prossima partita Milan in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Lazio: Felipe Caicedo, Gonzalo Escalante, Mohamed Fares, Wesley Hoedt (prossima partita Sampdoria in casa)

Squalificati Lazio: nessuno