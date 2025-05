Inter-Lazio, conferme forti sulla formazione di Inzaghi: 8 ritorni – Sky

Arrivano forti conferme sull’Inter anti Lazio. Simone Inzaghi ha praticamente scelto l’undici che oggi sfiderà la sua ex squadra a San Siro. Nella probabile formazione di Inter-Lazio verso otto ritorni dal primo minuto.

CONFERME IMPORTANTI – Si viaggia spediti verso Inter-Lazio, partita valida per la trentasettesima giornata di campionato. Simone Inzaghi vuole assolutamente vincere questa partita, per poi sperare in un passo falso del Napoli, impegnato in contemporanea alle 20.45, al Tardini di Parma. Ecco perché ritornerà la vera Inter, quella dei titolarissimi. Rispetto all’ultima uscita a Torino, ci saranno ben otto rientri dal primo minuto: ad iniziare dal portiere Yann Sommer, passando per i vari Francesco Acerbi, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco e Marcus Thuram. Gli unici veri non titolari saranno Yann Aurel Bisseck, che si prepara a sostituire ancora una volta Benji Pavard e Mehdi Taremi. L’iraniano, dopo il rigore procurato a Torino, vuole adesso timbrare personalmente. Al Meazza, in campionato, non l’hai mai fatto. La distanza tra Inter e Napoli è di appena un punto in classifica. La serata di oggi sarà di estrema importanza. Di seguito la probabile formazione:

La probabile formazione di Inter-Lazio con otto rientri top per Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram.