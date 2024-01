Inter-Lazio, come sta l’Aquila: tre note positive e un problema − CdS

Inter-Lazio sarà la seconda semifinale in ordine di tempo della Supercoppa italiana in Arabia. La squadra di Sarri è in un momento positivo.

FOCUS − Inter-Lazio in programma venerdì sera alle 20 a Riyad. In ordine cronologico, sarà la seconda semifinale della Supercoppa italiana. La prima si disputerà giovedì allo stesso orario tra Napoli e Fiorentina. Il Corriere dello Sport ha analizzato il momento della squadra di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno ritrovato un’ottima condizione sia fisica che mentale: nelle ultime cinque partite hanno trovato altrettante vittorie, compresa quella in Coppa Italia contro la Roma. In campionato, si sono rimessi in careggiata per la Champions League. Il gioco, continua il quotidiano, non è dei più brillanti, ma le idee di Sarri adesso affiorano nitidamente nella manovra della Lazio. Due i giocatori al top: Felipe Anderson e Zaccagni. Il brasiliano, che nell’ultima ha giocato e segnato da prima punta, ha nell’Inter la sua vittima preferita con sette gol all’attivo. L’esterno ex Verona sta bene e nelle gare clou si fa sentire. Il problema è Ciro Immobile. L’attaccante campano ha avuto diversi problemi in questa annata, mancano sia partite che gol.

Fonte: Corriere dello Sport – a.pol